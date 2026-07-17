В результате атаки ВСУ на Крым погибли два человека
В результате атаки ВСУ на северный Крым погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Еще один получил ранения.
Он отметил, что республиканские власти окажут необходимую помощь пострадавшему.
За ночь 17 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
Врио Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что ВСУ за сутки совершили 96 атак на регион, в результате которых погибла женщина и еще пять человек получили ранения. Всего российские силы ПВО сбили 153 украинских беспилотника.