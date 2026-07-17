В США заявили о выявлении 400 000 «мертвых душ» среди избирателей
Министерство внутренней безопасности США выявило около 400 000 умерших граждан, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями. Об этом сообщил глава ведомства Маркуэйн Маллин.
«Мы также работали со штатами, которые активно занялись этой проблемой, и обнаружили в их списках избирателей 28 000 неграждан, а также 400 000 умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями», – сказал Маллин (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, власти также обнаружили около 250 000 иностранцев, зарегистрированных для участия в выборах. Маллин уточнил, что эти данные были получены только по четырем штатам.
17 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия входит в число «противников США», которые якобы пытаются влиять на американские выборы. «Как гласит одна из оценок, мы считаем, что противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру», – сказал глава Белого дома.
Очередные выборы в конгресс США запланированы на 3 ноября. В этот день будут избраны 33 сенатора, все 435 членов палаты представителей конгресса, а также пройдут выборы в законодательные органы ряда штатов.