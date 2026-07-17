В США заявили о выявлении 400 000 «мертвых душ» среди избирателей

17 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия входит в число «противников США», которые якобы пытаются влиять на американские выборы. «Как гласит одна из оценок, мы считаем, что противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру», – сказал глава Белого дома.