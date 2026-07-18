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За ночь ПВО сбила 379 украинских дронов над Россией

Ведомости

Российские силы ПВО за ночь сбили 379 украинских дронов, сообщили в Минобороны.

БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями. Силы ПВО работали также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, над Азовским и Черным морями.

В Котовске украинские БПЛА ударили по логистическому центру Wildberries, погибли семь сотрудников, 24 человека пострадали. Ночью дроны также атаковали склад компании в Электростали. На обоих объектах идет тушение пожаров.

Во Владимире дрон влетел в одну из квартир, возник пожар, сообщил губернатор Александр Авдеев. Обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы, жильцов эвакуируют в ПВР. Пожарные уже ликвидировали открытое горение.

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