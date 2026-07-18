За ночь ПВО сбила 379 украинских дронов над Россией

Во Владимире дрон влетел в одну из квартир, возник пожар, сообщил губернатор Александр Авдеев. Обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы, жильцов эвакуируют в ПВР. Пожарные уже ликвидировали открытое горение.