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Главная / Политика /

Финляндия закрывала авиасообщение и проход судов на востоке Финского залива

Ведомости

Министерство обороны Финляндии ввело временное ограничение на проход судов в восточной части Финского залива. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. 

Как передает издание Yle, утром 18 июля финские военные также ввели временные запретные зоны для полетов в восточной акватории Финского залива. Ограничения действуют неподалеку от Котки.

В оборонном ведомстве Финляндии уточнили, что меры приняты в связи с боевыми действиями Украины против России. Как уточняется, речь идет об ударах беспилотников. При этом финские военные подчеркнули, что дронов на территории страны зафиксировано не было, и все шаги носят превентивный характер. Аналогичные меры уже вводились 16 июля.

По данным издания, все введенные ограничения уже сняли.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, утром 18 июля над территорией региона было сбито шесть БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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