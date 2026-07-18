Финляндия закрывала авиасообщение и проход судов на востоке Финского залива

В оборонном ведомстве Финляндии уточнили, что меры приняты в связи с боевыми действиями Украины против России. Как уточняется, речь идет об ударах беспилотников. При этом финские военные подчеркнули, что дронов на территории страны зафиксировано не было, и все шаги носят превентивный характер. Аналогичные меры уже вводились 16 июля.