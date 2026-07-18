Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 65

Всего, по данным властей, пострадало 26 человек. Двое из них – в Ногинске. Еще 24 человека получили травмы при падении дрона на складской комплекс Wildberries в Электростали. Губернатор отметил, что состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.