Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 65
Силы ПВО ликвидировали 65 БПЛА, летевших на Москву. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
С 20:30 мск 17 июля в сторону Московского региона направлялись более 370 украинских дронов. Большая часть из них была уничтожена на дальних подступах.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, серьезный ущерб от ночных атак зафиксирован в Богородском городском округе. В Ногинске обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы, вызвав возгорание. Из близлежащего родильного дома эвакуировали пациенток и медперсонал, а также жильцов соседней многоэтажки.
Всего, по данным властей, пострадало 26 человек. Двое из них – в Ногинске. Еще 24 человека получили травмы при падении дрона на складской комплекс Wildberries в Электростали. Губернатор отметил, что состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.