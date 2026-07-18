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Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 65

Ведомости

Силы ПВО ликвидировали 65 БПЛА, летевших на Москву. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

С 20:30 мск 17 июля в сторону Московского региона направлялись более 370 украинских дронов. Большая часть из них была уничтожена на дальних подступах. 

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, серьезный ущерб от ночных атак зафиксирован в Богородском городском округе. В Ногинске обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы, вызвав возгорание. Из близлежащего родильного дома эвакуировали пациенток и медперсонал, а также жильцов соседней многоэтажки.

Всего, по данным властей, пострадало 26 человек. Двое из них – в Ногинске. Еще 24 человека получили травмы при падении дрона на складской комплекс Wildberries в Электростали. Губернатор отметил, что состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.

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