ФИФА не будет переносить финал ЧМ из-за смога
ФИФА не планирует переносить финальный матч чемпионата мира по футболу, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка из-за дыма от лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как заявил представитель Белого дома, неофициальные консультации по ситуации с пожарами проводились с участием ФИФА и Эндрю Джулиани, возглавляющего президентскую рабочую группу по проведению чемпионата мира. По его словам, официальных совещаний по этому вопросу не запланировано.
Решающий матч между сборными Испании и Аргентины начнется 19 июля в 15:00 по местному времени (22:00 мск) на стадионе MetLife в Нью-Джерси, вмещающем 80 000 зрителей.
В Национальной метеорологической службе США сообщили, что их сотрудники на протяжении всего турнира работают в командном центре ФИФА в Майами и продолжат мониторить погодные условия. По словам ведущего специалиста Центра прогнозирования погоды США Боба Оравека, 18 июля смог в Нью-Йорке, вероятно, усилится, однако к 19 июля большая часть дыма рассеется.
Более жаркие и засушливые условия, усугубляемые изменением климата, стали причиной сотен лесных пожаров в Канаде, которые выбрасывают опасные шлейфы дыма по всему континенту.
Плохое качество воздуха уже нарушило ход профессиональных спортивных соревнований: 16 июля был перенесен матч MLS в Чикаго, а организаторы игры MLB в Филадельфии передвинули начало на час раньше.