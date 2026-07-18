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ФИФА не будет переносить финал ЧМ из-за смога

Ведомости

ФИФА не планирует переносить финальный матч чемпионата мира по футболу, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка из-за дыма от лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как заявил представитель Белого дома, неофициальные консультации по ситуации с пожарами проводились с участием ФИФА и Эндрю Джулиани, возглавляющего президентскую рабочую группу по проведению чемпионата мира. По его словам, официальных совещаний по этому вопросу не запланировано.

Решающий матч между сборными Испании и Аргентины начнется 19 июля в 15:00 по местному времени (22:00 мск) на стадионе MetLife в Нью-Джерси, вмещающем 80 000 зрителей.

Слезы мундиаля: яркие эмоции чемпионата мира по футболу
Чемпионат мира по футболу в Северной Америке близится к завершению. 15 июля в полуфинале Аргентина одержала победу над Англией со счетом 2:1, забив оба гола в концовке с разницей в семь минут. Развязка заставила одних рыдать от счастья, а других – от разочарования: эмоции кипели и на поле, и на трибунах. В завершающем матче, который состоится 19 июля, встретятся Аргентина и Испания, не выходившие друг против друга целых 60 лет. Днем ранее за третье место сыграют Англия и Франция. От чего плачут на ЧМ-2026 – в галерее «Ведомостей».На фото: аргентинский нападающий Лионель Месси плачет после победы в полуфинальном матче.
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Чемпионат мира по футболу в Северной Америке близится к завершению. 15 июля в полуфинале Аргентина одержала победу над Англией со счетом 2:1, забив оба гола в концовке с разницей в семь минут. Развязка заставила одних рыдать от счастья, а других – от разочарования: эмоции кипели и на поле, и на трибунах. В завершающем матче, который состоится 19 июля, встретятся Аргентина и Испания, не выходившие друг против друга целых 60 лет. Днем ранее за третье место сыграют Англия и Франция. От чего плачут на ЧМ-2026 – в галерее «Ведомостей».

На фото: аргентинский нападающий Лионель Месси плачет после победы в полуфинальном матче. / Carlos Barria / Reuters

В Национальной метеорологической службе США сообщили, что их сотрудники на протяжении всего турнира работают в командном центре ФИФА в Майами и продолжат мониторить погодные условия. По словам ведущего специалиста Центра прогнозирования погоды США Боба Оравека, 18 июля смог в Нью-Йорке, вероятно, усилится, однако к 19 июля большая часть дыма рассеется.

Более жаркие и засушливые условия, усугубляемые изменением климата, стали причиной сотен лесных пожаров в Канаде, которые выбрасывают опасные шлейфы дыма по всему континенту.

Плохое качество воздуха уже нарушило ход профессиональных спортивных соревнований: 16 июля был перенесен матч MLS в Чикаго, а организаторы игры MLB в Филадельфии передвинули начало на час раньше.

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