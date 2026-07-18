ФИФА не будет переносить финал ЧМ из-за смога

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Чемпионат мира по футболу в Северной Америке близится к завершению. 15 июля в полуфинале Аргентина одержала победу над Англией со счетом 2:1, забив оба гола в концовке с разницей в семь минут. Развязка заставила одних рыдать от счастья, а других – от разочарования: эмоции кипели и на поле, и на трибунах. В завершающем матче, который состоится 19 июля, встретятся Аргентина и Испания, не выходившие друг против друга целых 60 лет. Днем ранее за третье место сыграют Англия и Франция. От чего плачут на ЧМ-2026 – в галерее «Ведомостей».



На фото: аргентинский нападающий Лионель Месси плачет после победы в полуфинальном матче. / Carlos Barria / Reuters