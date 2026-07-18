Мирошник: Киев осознанно ударил по гражданскому объекту в Котовске

В Котовске погибли семь сотрудников склада Wildberries, которые работали в ночную смену. Пострадали 25 человек. Как отметил Мирошник со ссылкой на медиков, из 25 раненых 23 были госпилизированы. Один раненый в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом, 16 – средней тяжести. В основном травмы осколочного характера. Беспилотники оснастили осколочными боевыми элементами, чтобы нанести максимальные потери среди населения.