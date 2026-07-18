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Мирошник: Киев осознанно ударил по гражданскому объекту в Котовске

Ведомости

ВСУ осознанно нанесли удар по гражданскому объекту в Котовске, никаких военных целей рядом со складом Wildberries не было. Так посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку БПЛА в Тамбовской области.

В Котовске погибли семь сотрудников склада Wildberries, которые работали в ночную смену. Пострадали 25 человек. Как отметил Мирошник со ссылкой на медиков, из 25 раненых 23 были госпилизированы. Один раненый в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом, 16 – средней тяжести. В основном травмы осколочного характера. Беспилотники оснастили осколочными боевыми элементами, чтобы нанести максимальные потери среди населения.

В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ также нанесли удары по логистическому центру маркетплейса в подмосковной Электростали. Там пострадали 24 человека. СК возбудил уголовные дела о терактах по ст. 205 УК РФ.  

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