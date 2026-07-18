Минздрав Ирана сообщил о 50 погибших в результате новых ударов США

17 июля США начали седьмую волну ударов по Ирану. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), операция направлена на уменьшение военной мощи Ирана по приказу президента США Дональда Трампа. Американский президент заявил, что атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». Он призвал Тегеран заключить сделку, иначе у Исламской Республики «никого не останется».