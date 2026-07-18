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Минздрав Ирана сообщил о 50 погибших в результате новых ударов США

Ася Султанова

В результате атак США в Иране с 6 июля погибли не менее 50 человек, передает Aljazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана. Более 500 человек пострадали.

За последние 10 дней американские силы нанесли удары как минимум по 95 объектам на юго-западе Ирана. Атаки США затронули 12 округов провинции Хузестан.

17 июля США начали седьмую волну ударов по Ирану. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), операция направлена на уменьшение военной мощи Ирана по приказу президента США Дональда Трампа. Американский президент заявил, что атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». Он призвал Тегеран заключить сделку, иначе у Исламской Республики «никого не останется».

18 июля Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении ударов по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне.

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