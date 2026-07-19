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Власти Нью-Йорка сообщили о второй смерти от легионеллеза

Ведомости

В департаменте здравоохранения Нью-Йорка сообщили о втором смертельном случае, связанном со вспышкой легионеллеза на Верхнем Ист-Сайде, пишет The New York Post. В ведомстве отметили, что недавнее снижение числа новых случаев позволяет предположить, что источник инфекции, вероятно, устранен.

По данным властей, новый летальный случай был зафиксирован на следующий день после объявления о первой смерти в этом районе Манхэттена. О первом сообщалось 18 июля. Всего в ходе текущей вспышки зарегистрировано как минимум 72 случая заболевания, более 50 человек были госпитализированы. По состоянию на вечер 18 июля девять пациентов остаются в больницах. В период с 10 по 17 июля в среднем регистрировался один новый случай в день. Это говорит о резком снижении по сравнению с первой неделей июля, когда ежедневно сообщалось в среднем о более чем восьми новых случаях.

Заболевание вызывается бактерией Legionella, которая была обнаружена в 76 градирнях на Верхнем Ист-Сайде и одной на Верхнем Уэст-Сайде. В рамках расследования городские власти предписали всем зданиям с положительными результатами скрининга провести очистку и дезинфекцию систем. Все необходимые работы, как сообщается, были завершены к 16 июля. Комиссар городского департамента здравоохранения доктор Алистер Ф. Мартин добавил, что ведомство продолжит проверки всех градирен, давших положительный результат. Он пообещал привлекать к ответственности владельцев, нарушающих законы в сфере общественного здравоохранения.

Как пишет издание, нынешняя вспышка произошла после того, как с 2025 г. более 250 градирен по всему Нью-Йорку были признаны нарушающими требования по тестированию на легионеллу. Более половины из них находились на Манхэттене. В 2025 г. в Гарлеме произошла вспышка заболевания, которая унесла жизни пяти человек и вызвала заболевание у 114 человек.

В 2023 г. восемь человек скончались в Польше из-за легионеллеза. После этого власти провели масштабную дезинфекцию системы водоснабжения.

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