Власти Нью-Йорка сообщили о второй смерти от легионеллеза

По данным властей, новый летальный случай был зафиксирован на следующий день после объявления о первой смерти в этом районе Манхэттена. О первом сообщалось 18 июля. Всего в ходе текущей вспышки зарегистрировано как минимум 72 случая заболевания, более 50 человек были госпитализированы. По состоянию на вечер 18 июля девять пациентов остаются в больницах. В период с 10 по 17 июля в среднем регистрировался один новый случай в день. Это говорит о резком снижении по сравнению с первой неделей июля, когда ежедневно сообщалось в среднем о более чем восьми новых случаях.