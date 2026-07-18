Первый пациент скончался от легионеллеза после вспышки в Нью-Йорке

Как сообщил глава департамента здравоохранения Нью-Йорка доктор Алистер Мартин, всего с начала месяца инфекцией заразились 67 человек. Большинство из них были госпитализированы и уже выписаны. По состоянию на вечер 16 июля 12 пациентов остаются в больницах. При этом число новых случаев за последнюю неделю значительно снизилось – с пяти-десяти в день до одного.