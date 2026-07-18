Первый пациент скончался от легионеллеза после вспышки в Нью-Йорке
Власти Нью-Йорка сообщили о первой смерти в результате вспышки легионеллеза в Верхнем Ист-Сайде, пишет The New York Times. Имя погибшего и другие подробности не разглашаются.
Как сообщил глава департамента здравоохранения Нью-Йорка доктор Алистер Мартин, всего с начала месяца инфекцией заразились 67 человек. Большинство из них были госпитализированы и уже выписаны. По состоянию на вечер 16 июля 12 пациентов остаются в больницах. При этом число новых случаев за последнюю неделю значительно снизилось – с пяти-десяти в день до одного.
Власти продолжают поиски источника заражения. Проверяются градирни систем кондиционирования на крышах зданий – именно они чаще всего становятся причиной подобных вспышек в Нью-Йорке. Бактерии легионеллы, вызывающие тяжелую форму пневмонии, размножаются в теплой застойной воде и могут выбрасываться в воздух вместе с паром. Десяткам владельцев зданий уже предписано провести очистку и дезинфекцию охлаждающих систем.
Нынешняя вспышка, хотя и масштабна, не является самой тяжелой в городе за последние годы. В 2025 г. вспышка в центральном Гарлеме унесла жизни семи человек, а число заболевших превысило 100.
В 2023 г. восемь человек умерли в Польше в результате заболевания легионеллезом. После этого власти провели масштабную дезинфекцию системы водоснабжения.