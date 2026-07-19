Глава совета фонда инноваций НАТО призвал ЕС стремиться к техсуверенитету

В конце июня Anthropic объявила о частичном снятии ограничений, введенных правительством США на использование своих передовых ИИ-моделей в сфере кибербезопасности. С 12 июня компания вела переговоры с властями о восстановлении доступа к моделям Mythos 5 и Fable 5. По итогам этих консультаций государственные органы дали разрешение на повторное развертывание модели Mythos 5, которая позиционируется разработчиком как наиболее сильное решение в области защиты от киберугроз.