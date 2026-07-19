Глава совета фонда инноваций НАТО призвал ЕС стремиться к техсуверенитету
Европе нужно усиливать независимость в сфере технологий, заявил газете Financial Times директор геополитического и стратегического консультативного совета Фонда инноваций НАТО, основатель венчурной компании Lakestar Клаус Хоммельс.
«Если вы до сих пор не поняли послание и по-прежнему верите в эти сказки, которые вам рассказывают продавцы американских технологий, то это безответственно», – сказал он. Так Хоммельс прокомментировал ограничения, которые ранее вводились в отношении моделей Anthropic.
По мнению основателя Lakestar, страны ЕС должны стремиться к максимальному уровню суверенитета в областях как самих технологий, так и их финансирования.
В конце июня Anthropic объявила о частичном снятии ограничений, введенных правительством США на использование своих передовых ИИ-моделей в сфере кибербезопасности. С 12 июня компания вела переговоры с властями о восстановлении доступа к моделям Mythos 5 и Fable 5. По итогам этих консультаций государственные органы дали разрешение на повторное развертывание модели Mythos 5, которая позиционируется разработчиком как наиболее сильное решение в области защиты от киберугроз.
3 июля Financial Times писала, что Anthropic начала закрывать лазейки, позволявшие китайским компаниям обходить ограничения в области искусственного интеллекта на несанкционированное использование в стране. Собеседники сообщали изданию, что компании из Китая получали доступ к инструментам ИИ Anthropic, в частности, через облачных провайдеров и зарубежные дочерние компании. В этом уличили Alibaba Group, Ant Financial, ByteDance и др.