Мэром Якутска избрали Дмитрия Садовникова

Дмитрий Садовников – член партии «Единая Россия». С 2005 по 2006 г. работал начальником управления по молодежной политике, физической культуре и спорту, туризму Якутска. С 2006 по 2012 г. был руководителем управы Сайсарского округа Якутска, а с 2012 по 2018 г. – первым заместителем главы Якутска. С 2018 по 2021 г. занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха. С 2021 г. работал первым заместителем председателя правительства Якутии.