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Мэром Якутска избрали Дмитрия Садовникова

Ведомости

Мэром Якутска был избран Дмитрий Садовников. Решение принято большинством голосов депутатов Якутской гордумы, сообщается в канале городского парламента в Max.

Голосование было открытом. За Садовникова отдали голоса 23 депутата из 25.

16 июля мэр Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении городской думы в мессенджере Max. Председатель Якутской гордумы Альберт Семенов подписал распоряжение о созыве XXVII внеочередной сессии гордумы по вопросу избрания главы города. Глава республики Саха Айсен Николаев внес в Якутскую гордуму кандидатуры для избрания на должность главы Якутска. Ими стали Дмитрий Садовников и Владислав Созонов.

Дмитрий Садовников – член партии «Единая Россия». С 2005 по 2006 г. работал начальником управления по молодежной политике, физической культуре и спорту, туризму Якутска. С 2006 по 2012 г. был руководителем управы Сайсарского округа Якутска, а с 2012 по 2018 г. – первым заместителем главы Якутска. С 2018 по 2021 г. занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха. С 2021 г. работал первым заместителем председателя правительства Якутии.

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