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Песков: договоренностей насчет контактов Путина и Хаменеи пока нет

Ведомости

Конкретных договоренностей о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент России открыт к таким контактам.

18 июля ТАСС писал со ссылкой на иранский источник, что первым международным контактом Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с Путиным. 13 июля президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявлял, что Моджтаба Хаменеи, как и его отец Али Хаменеи, выступает за развитие отношений с Россией.

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