Песков: договоренностей насчет контактов Путина и Хаменеи пока нет

18 июля ТАСС писал со ссылкой на иранский источник, что первым международным контактом Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с Путиным. 13 июля президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявлял, что Моджтаба Хаменеи, как и его отец Али Хаменеи, выступает за развитие отношений с Россией.