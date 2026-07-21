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Карлсон обозвал главу евродипломатии Каллас тупой

Ведомости

Американский журналист Такер Карлсон назвал главу евродипломатии Каю Каллас «тупой» после ужина с ней в компании дипломатов. Он рассказал об этом в своем подкасте на Youtube.

«Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе?» – сказал журналист.

По его словам, Каллас была шокирующе «не информирована» и вела себя «по-детски».

13 июля, когда Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы, Каллас заявила, что «не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение». По ее словам, рыба «осложняет многие важные геополитические процессы».

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