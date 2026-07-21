Карлсон обозвал главу евродипломатии Каллас тупой
Американский журналист Такер Карлсон назвал главу евродипломатии Каю Каллас «тупой» после ужина с ней в компании дипломатов. Он рассказал об этом в своем подкасте на Youtube.
«Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе?» – сказал журналист.
По его словам, Каллас была шокирующе «не информирована» и вела себя «по-детски».
13 июля, когда Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы, Каллас заявила, что «не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение». По ее словам, рыба «осложняет многие важные геополитические процессы».