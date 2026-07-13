Каллас удивилась геополитическому значению российской рыбы для ЕС
ЕС исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
До этого Каллас сообщила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. По словам Каллас, страны ЕС сохраняют различные возражения по содержанию нового пакета. При этом уже подготовлен список из 250 физических и юридических лиц, в отношении которых предлагается ввести ограничения в рамках различных режимов санкций.
10 июля Euractiv писал, что для достижения консенсуса ЕС готов существенно смягчить 21-й пакет санкций. Пояснялось, что из документа могут исключить запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а также ослабить ограничения на поставки российской рыбной продукции.