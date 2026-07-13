Каллас удивилась геополитическому значению российской рыбы для ЕС

До этого Каллас сообщила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. По словам Каллас, страны ЕС сохраняют различные возражения по содержанию нового пакета. При этом уже подготовлен список из 250 физических и юридических лиц, в отношении которых предлагается ввести ограничения в рамках различных режимов санкций.