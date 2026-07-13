Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI889,88+0,93%RGBI112,43-0,79%CNY Бирж.11,329+0,1%IMOEX2 164,42+0,87%RGBITR751,54-0,67%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Каллас удивилась геополитическому значению российской рыбы для ЕС

Ведомости

ЕС исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

До этого Каллас сообщила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. По словам Каллас, страны ЕС сохраняют различные возражения по содержанию нового пакета. При этом уже подготовлен список из 250 физических и юридических лиц, в отношении которых предлагается ввести ограничения в рамках различных режимов санкций.

10 июля Euractiv писал, что для достижения консенсуса ЕС готов существенно смягчить 21-й пакет санкций. Пояснялось, что из документа могут исключить запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а также ослабить ограничения на поставки российской рыбной продукции.

Читайте также:Что может войти в 21-ый пакет санкций ЕС против России
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её