Трамп отклонил почти 6000 прошений о помиловании ко Дню независимости

Ранее администрация президента дала понять, что глава Белого дома может отметить юбилей страны, помиловав до 250 человек. Вместо этого 3 июля Трамп помиловал менее 20 человек, среди которых были нарушители закона о чистом воздухе и один политический спонсор. По словам неназванного представителя Белого дома, никто не планировал помиловать 250 человек к 4 июля. Он подчеркнул, что это была «всего лишь идея, выдвинутая сотрудниками», а окончательное решение по всем вопросам, связанным с помилованием, принимает Трамп.