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Главная / Политика /

Трамп отклонил почти 6000 прошений о помиловании ко Дню независимости

Ведомости

Президент США Дональд Трамп отклонил почти 6000 прошений о помиловании ко Дню независимости, отмечаемому в стране 4 июля. В основном было отказано людям без политических связей, «которые терпеливо ждали своей очереди», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо американского минюста.

По данным издания, вместо этого Трамп «раздавал помилования и смягчения приговоров союзникам, перепрыгнувшим эту очередь».

Ранее администрация президента дала понять, что глава Белого дома может отметить юбилей страны, помиловав до 250 человек. Вместо этого 3 июля Трамп помиловал менее 20 человек, среди которых были нарушители закона о чистом воздухе и один политический спонсор. По словам неназванного представителя Белого дома, никто не планировал помиловать 250 человек к 4 июля. Он подчеркнул, что это была «всего лишь идея, выдвинутая сотрудниками», а окончательное решение по всем вопросам, связанным с помилованием, принимает Трамп.

В январе 2025 г. Трамп помиловал основателя Silk Road Росса Ульбрихта, приговоренного к пожизненному заключению за управление подпольным онлайн-рынком, на котором совершались незаконные сделки с использованием биткойна. В октябре того же года американский лидер отправил 37 осужденных за убийство преступников, помилованных его предшественником Джо Байденом, в федеральную тюрьму Флоренс в Колорадо – самое суровое учреждение в стране.

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