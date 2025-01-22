Трамп помиловал основателя Silk Road Ульбрихта

Трамп заявил, что помилование является «полным и безоговорочным». Он сказал, что уже позвонил матери Ульбрихта, чтобы сообщить ей эту новость. Ульбрихт находится в федеральной тюрьме в Аризоне, и пока неясно, когда его освободят. Адвокат Джошуа Дрейтел сообщил, что помилование гарантирует его подзащитному, что он «сможет прожить жизнь, которая позволит ему быть продуктивным человеком, каким он мог быть все эти годы».