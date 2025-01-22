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Трамп помиловал основателя Silk Road Ульбрихта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя Silk Road Росса Ульбрихта, который был приговорен к пожизненному заключению за управление подпольным онлайн-рынком, на котором совершались незаконные сделки с использованием биткойна. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мерзавцы, которые работали над его осуждением, были теми же безумцами, которые участвовали в ополчении правительства против меня», – написал Трамп на платформе Truth Social.

Трамп заявил, что помилование является «полным и безоговорочным». Он сказал, что уже позвонил матери Ульбрихта, чтобы сообщить ей эту новость. Ульбрихт находится в федеральной тюрьме в Аризоне, и пока неясно, когда его освободят. Адвокат Джошуа Дрейтел сообщил, что помилование гарантирует его подзащитному, что он «сможет прожить жизнь, которая позволит ему быть продуктивным человеком, каким он мог быть все эти годы».

Сайт Silk Road использовал сеть Tor для анонимного общения и принимал биткойны в качестве оплаты, что, по словам прокуроров, позволяло пользователям скрывать свою личность и местоположение. Ульбрихт руководил Silk Road под псевдонимом Ужасный пират Робертс (отсылка к фильму 1987 г. «Принцесса-невеста»). В феврале 2015 г. присяжные признали Ульбрихта виновным по ряду обвинений, включая распространение наркотиков через интернет и сговор с целью совершения компьютерных взломов и отмывания денег.

Ульбрихт признал, что создал Silk Road, который задумывался как «свободный рыночный сайт». Его адвокаты утверждали, что позже Ульбрихт передал платформу другим людям, а его самого заманили в ловушку, чтобы он стал «козлом отпущения» для настоящих владельцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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