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Глава минобороны Турции: переговоры с третьими странами по С-400 продолжаются

Ведомости

Турция ищет решения по вопросам, оставшимся после покупки зенитных ракетных комплексов РФ С-400, при участии третьих стран, заявил турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер, пишет газета Türkıye.

«В рамках процесса, который продолжается с США с позитивной динамикой в военной и политической сферах, по вопросам, оставшимся с прошлого и затрагивающим третьи страны, ведется поиск решений на основе взаимопонимания и сотрудничества», – сказал глава оборонного ведомства.

Гюлер также отметил, что стратегия Турции в сфере национальной обороны формируется с учетом актуальных угроз безопасности. Как пишет газета, обсуждение вопроса поднималось на фоне попыток снять препятствия для возвращения республики в программу американских истребителей F-35.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отменит рестрикции, введенные против Турции после покупки зенитных ракетных комплексов С-400, приобретенных у России. Агентство Reuters отмечало, что Белый дом рассматривает возможность возвращения Турции в программу истребителей F-35, из которой страна была исключена в 2019 г.

10 июля газета Hürriyet писала, что Турция продала российские C-400 одной из стран Персидского залива. Отмечалось, что покупателем комплексов могли стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар.

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