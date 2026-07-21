Глава минобороны Турции: переговоры с третьими странами по С-400 продолжаются

«В рамках процесса, который продолжается с США с позитивной динамикой в военной и политической сферах, по вопросам, оставшимся с прошлого и затрагивающим третьи страны, ведется поиск решений на основе взаимопонимания и сотрудничества», – сказал глава оборонного ведомства.