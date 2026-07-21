Кремль назвал неприемлемой идею размещения европейского контингента на Украине

13 июля стало известно, что по итогам саммита «коалиции желающих» канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что гарантии безопасности для Киева по завершении конфликта с Россией будут определены Украиной и ее союзниками. Немецкий лидер подчеркнул, что Москва в этом процессе участия принимать не будет.