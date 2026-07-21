Кремль назвал неприемлемой идею размещения европейского контингента на Украине
Размещение европейских военнослужащих на территории Украины в качестве гарантий безопасности неприемлемо для Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И для того чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», – сказал представитель Кремля.
По его словам, такие планы стран Евросоюза и НАТО действительно реальны. Он напомнил, что они неоднократно звучали в том числе на высшем уровне.
15 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что войска стран «коалиции желающих» будут рассматриваться Россией в качестве законных целей, если их разместят на территории Украины. Так дипломат прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности планов по развертыванию сил, «которые будут дислоцированы вдали от линии фронта».
13 июля стало известно, что по итогам саммита «коалиции желающих» канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что гарантии безопасности для Киева по завершении конфликта с Россией будут определены Украиной и ее союзниками. Немецкий лидер подчеркнул, что Москва в этом процессе участия принимать не будет.