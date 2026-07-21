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Грушко: РФ учтет ядерные разработки Германии в военном планировании

Ведомости

Россия будет учитывать разработки Германии в ядерно-оружейной сфере при военном планировании. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«То, что делается ФРГ, это абсолютно не удивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, действия Берлина вписываются в общую линию западных стран, прежде всего членов НАТО, на усиление роли ядерного компонента не только в военных стратегиях, но и в военном планировании.

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Грушко отметил, что в ряде государств меняется законодательство, позволяя размещать на своей территории американские и другие ядерные средства. Кроме того, по его словам, появляются новые концепции, например, идея французского «европейского ядерного зонтика».

20 июля Служба внешней разведки РФ заявила, что в Германии активно ведутся научные исследования, имеющие ядерно-оружейную направленность. По данным ведомства, работы ведутся в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики.

В СВР утверждают, что в проектах участвуют около 30 немецких университетов, а практические исследования проводятся на шести исследовательских реакторах. По данным российской разведки, некоторые эксперты НАТО считают, что Германия способна создать работоспособное ядерное взрывное устройство в течение одного года.

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