СВР: союзники ФРГ обеспокоены ее исследованиями в ядерной сфере
Научные исследования Германии в области, связанной с ядерными технологиями, вызывают обеспокоенность у ряда союзников Берлина по НАТО. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.
Как сообщили в СВР, речь идет об исследованиях в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики. По данным российской разведки, в этих проектах задействованы около 30 немецких университетов, а практические эксперименты проводятся на шести исследовательских реакторах. По утверждению СВР, эксперты НАТО считают, что Германия способна создать работоспособное ядерное взрывное устройство в течение одного года.
«Однако хорошо известен итог опыта создания "вундерваффе" гитлеровской Германией. Неужели история по-прежнему ничему не учит?!» – отметили в ведомстве.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 15 июля сообщил, что обеспокоен отсутствием достаточной готовности страны к обороне. При этом Мерц подчеркнул, что Германия наверстывает упущенные элементы обороны «как никакая другая страна».
В этот же день стало известно, что ФРГ не станет принимать участия в первых военных учениях «коалиции желающих», которые будут проводиться у границ Украины. Предполагается, что это будут «небольшие командно-штабные учения» в Польше.
11 июля Daily Telegraph сообщила, что страны НАТО не смогли сформировать вооруженные силы, готовые к прямому противостоянию с российской армией. Издание отмечало, что за десятилетие с 2014 по 2025 г. государства увеличили совокупные оборонные расходы на $1,364 трлн, стремясь достичь целевого показателя в 2% ВВП, установленного США. Как следует из отчета альянса, лидером по темпам роста стала Литва, нарастившая военный бюджет на 777%. При этом такая динамика не привела к качественному усилению боеспособности блока.