11 июля Daily Telegraph сообщила, что страны НАТО не смогли сформировать вооруженные силы, готовые к прямому противостоянию с российской армией. Издание отмечало, что за десятилетие с 2014 по 2025 г. государства увеличили совокупные оборонные расходы на $1,364 трлн, стремясь достичь целевого показателя в 2% ВВП, установленного США. Как следует из отчета альянса, лидером по темпам роста стала Литва, нарастившая военный бюджет на 777%. При этом такая динамика не привела к качественному усилению боеспособности блока.