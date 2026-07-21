Сестра Линдси Грэма решила баллотироваться в сенат на полный срок
Сенатор Дарлин Грэм Нордон от штата Южная Каролина, назначенная на оставшийся срок полномочий своего покойного брата Линдси Грэма, намерена выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих внеочередных выборах в сенат. Ее поддержал президент США Дональд Трамп, передает Fox News.
«Я чувствую, что могу это сделать, я спокойна по этому поводу. Будет ли это трудно? Да», – сказала Грэм.
14 июля Дарлин Грэм официально принесла присягу в качестве сенатора США от Южной Каролины. Она заняла место своего покойного брата Линдси Грэма до окончания его полномочий в январе 2027 г.
13 июля президент Дональд Трамп написал в Truth Social, что рекомендовал губернатору Генри Макмастеру Дарлин Грэм на должность временного сенатора от штата Южная Каролина. Он назвал это «замечательной данью уважения» покойному Линдси Грэму, который после смерти родителей в юном возрасте стал законным опекуном Дарлин Грэм.