Сестра Линдси Грэма решила баллотироваться в сенат на полный срок

13 июля президент Дональд Трамп написал в Truth Social, что рекомендовал губернатору Генри Макмастеру Дарлин Грэм на должность временного сенатора от штата Южная Каролина. Он назвал это «замечательной данью уважения» покойному Линдси Грэму, который после смерти родителей в юном возрасте стал законным опекуном Дарлин Грэм.