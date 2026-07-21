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Сестра Линдси Грэма решила баллотироваться в сенат на полный срок

Ведомости

Сенатор Дарлин Грэм Нордон от штата Южная Каролина, назначенная на оставшийся срок полномочий своего покойного брата Линдси Грэма, намерена выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих внеочередных выборах в сенат. Ее поддержал президент США Дональд Трамп, передает Fox News.

«Я чувствую, что могу это сделать, я спокойна по этому поводу. Будет ли это трудно? Да», – сказала Грэм.

14 июля Дарлин Грэм официально принесла присягу в качестве сенатора США от Южной Каролины. Она заняла место своего покойного брата Линдси Грэма до окончания его полномочий в январе 2027 г.

13 июля президент Дональд Трамп написал в Truth Social, что рекомендовал губернатору Генри Макмастеру Дарлин Грэм на должность временного сенатора от штата Южная Каролина. Он назвал это «замечательной данью уважения» покойному Линдси Грэму, который после смерти родителей в юном возрасте стал законным опекуном Дарлин Грэм.

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