МИД РФ заявил протест послу Молдавии из-за инцидентов с сотрудниками посольства
Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД России, где ему заявили протест из-за нарушений положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как заявили в МИД РФ, поводом стали два инцидента с участием сотрудников и транспорта посольства России в Молдавии.
По данным министерства, 19 июля в Кишиневе сотрудники молдавской полиции остановили автобус российского посольства якобы для проверки документов. После этого после без объяснения причин с него сняли дипломатические регистрационные знаки. В МИД РФ утверждают, что при этом к сотрудникам дипмиссии была применена сила и звучали угрозы задержанием. Запрос российского посольства к МИД Молдавии о направлении представителя ведомства на место происшествия остался без ответа.
Второй инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июля на пограничном пункте пропуска «Леушены». Сотрудников российского посольства, которые выезжали из Молдавии для доставки служебного груза в Россию, безосновательно удерживали на границе более четырех часов.
В МИД РФ заявили, что эти действия являются грубым нарушением положений Венской конвенции 1961 г., по которым государство пребывания обязано обеспечивать дипломатическим представительствам условия для выполнения их функций и свободу передвижения сотрудников.
«Послу было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на зеркальные ответные меры», – пояснили в министерстве.
26 июня также сообщалось, что МИД России вручил ноту протеста послу Молдавии из-за задержания российских дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева. Тем предъявлялись требования о досмотре корреспонденции, несмотря на личную неприкосновенность.