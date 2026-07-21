МИД РФ заявил протест послу Молдавии из-за инцидентов с сотрудниками посольства

По данным министерства, 19 июля в Кишиневе сотрудники молдавской полиции остановили автобус российского посольства якобы для проверки документов. После этого после без объяснения причин с него сняли дипломатические регистрационные знаки. В МИД РФ утверждают, что при этом к сотрудникам дипмиссии была применена сила и звучали угрозы задержанием. Запрос российского посольства к МИД Молдавии о направлении представителя ведомства на место происшествия остался без ответа.