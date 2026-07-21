Госдума расширила страхование вкладов на электронные кошельки

Согласно закону, электронные денежные средства граждан будут подпадать под страховое возмещение на тех же условиях, что и банковские вклады. Сейчас при отзыве лицензии у банка вкладчики могут получить компенсацию в пределах 1,4 млн руб., однако средства на электронных кошельках такой защитой не обеспечены. Новый механизм устраняет этот пробел, но распространяется только на владельцев электронных кошельков, прошедших полную или упрощенную идентификацию. Для анонимных электронных кошельков страховое покрытие предусмотрено не будет.