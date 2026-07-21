Госдума расширила страхование вкладов на электронные кошельки
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который включает электронные денежные средства (ЭДС) в систему обязательного страхования вкладов. Документ предусматривает защиту средств на электронных кошельках по аналогии с банковскими вкладами и счетами. Закон опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Автором инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Изменения вносятся в законы «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно закону, электронные денежные средства граждан будут подпадать под страховое возмещение на тех же условиях, что и банковские вклады. Сейчас при отзыве лицензии у банка вкладчики могут получить компенсацию в пределах 1,4 млн руб., однако средства на электронных кошельках такой защитой не обеспечены. Новый механизм устраняет этот пробел, но распространяется только на владельцев электронных кошельков, прошедших полную или упрощенную идентификацию. Для анонимных электронных кошельков страховое покрытие предусмотрено не будет.
Документ также меняет порядок удовлетворения требований клиентов в случае банкротства банка. Требования физических лиц по договорам перевода электронных денежных средств будут относиться к первой очереди, тогда как требования, связанные с предпринимательской деятельностью, сохранятся в составе третьей очереди в соответствии с действующим регулированием.
Законопроект был разработан для включения электронных денежных средств клиентов банков в систему обязательного страхования вкладов. До принятия документа владельцы электронных кошельков не могли рассчитывать на страховое возмещение при отзыве лицензии у кредитной организации.
Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. В Госдуму законопроект был внесен 27 февраля.