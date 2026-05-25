Доля безналичных платежей в обороте может достигнуть 90% уже к концу года

Доля безналичных платежей в обороте может достигнуть 90% уже к концу годаРанее Банк России прогнозировал, что это произойдет к 2030 году
Доля безналичных платежей в розничном обороте может достигнуть порога в 90% уже в конце этого года или в начале следующего, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на пресс-конференции. Ранее ЦБ прогнозировал, что это произойдет к 2030 г. По итогам I квартала, доля безналичных платежей в розничном обороте уже достигла 88,9%, увеличившись на 0,9 п. п. за январь – март, говорится в аналитическом обзоре ЦБ «Развитие национальной платежной системы».
Доля наличных денег
«Темпы прироста [доли безналичных платежей] замедляются, очевидно, это совершенно другая динамика, чем когда мы стартовали с более низкой базой. Это нормально, это везде так, во всех странах с высоким аналогичным показателем, и мы здесь не исключение», – сказала Бакина.
В марте – апреле из-за проблем с мобильным интернетом люди начали активно переходить на наличные деньги для оплаты товаров и услуг – всплеск снятия наличных и расчетов таким способом фиксировали крупные банки. Статистика ЦБ также показала рост объема наличных в обращении за март 2026 г. (за апрель и далее данных пока нет): за месяц объем наличных в обращении вырос на 1,57% до 19,79 трлн руб.
При этом в обзоре «Развитие национальной платежной системы» регулятор отмечает, что в I квартале операции по снятию наличных денег сократились на 4% как по количеству, так и по объему по сравнению c I кварталом 2025 г. Их доля в общей структуре платежных операций физических лиц сохранилась практически на прежнем уровне: 1% по количеству и 9% по объему.
ЦБ пока не видит явного тренда на рост платежей наличными, заявила Бакина. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас денег на случай, если возникают какие то проблемы с оплатой безналом, признала она. В то же время, сделав определенный запас у себя наличных средств, люди продолжают пользоваться безналичным способами оплаты – сокращения именно в безналичных оплатах нет, уточнила Бакина. Цифр за апрель и май у регулятора пока нет, поэтому преждевременно говорить о смене тренда или сигнале, что происходит перелом спроса, отметила она.
Бизнес и население стали чаще использовать наличные для расчетов, доля безналичного оборота начала немного снижаться в связи с налоговыми изменениями, говорил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов в конце апреля. Но это не радикальный уход в наличность, и также непонятно, насколько это долгосрочная тенденция, добавил он.
Банк России следит за ситуацией и планирует провести обсуждение с банками, чтобы изучить подробнее и глубже их последние данные, сказала Бакина. Важно разобраться и своевременно отследить, действительно ли какие-то тревожные события начинают зарождаться, пояснила она. И уже потом думать, что можно было бы сделать, чтобы «не уронить то, во что весь рынок кропотливо вкладывался, чтобы построить эффективную систему безналичных операций», отметила Бакина.
Платежи картами
На 1 апреля 2026 г. в стране было выпущено 548,6 млн расчетных и кредитных карт, следует из обзора: доля активных остается около 50%, за год показатель снизился на 4 п. п. В I квартале 2026 г. по банковским картам россияне совершили 15,6 млрд операций на 32,6 трлн руб.
Основным способом оплаты остается карта, на пластик приходится почти 60% общего количества операций и 39% – объема платежей, следует из обзора ЦБ. Бóльшая часть карточных платежей инициируется с использованием бесконтактной NFC-технологии (касанием карты) – 49% в общем количестве операций, часть операций происходит онлайн, то есть плательщик вводит на сайте продавца или в приложении реквизиты карты – 9%, и совсем небольшая доля платежей совершается в точках продаж контактным способом – 1%.
Альтернативные способы оплаты
Одновременно увеличивается использование альтернативных картам способов оплаты, указывает в отчете ЦБ. Мобильный и онлайн-банкинг занял 15% всех операций оплаты: за квартал доля таких операций выросла на 2 п.п., а за год – на 5 п. п. Также растет доля операций с электронными кошельками (ЭДС) в интернете – на 1 п.п. за квартал и на 2 п.п. за год до 11%.
Помимо этого граждане привыкают использовать QR-коды (за I квартал такие платежи составили 5% в общем количестве платежей, из них – 3% по СБП) и биометрию (0,2%) для повседневных трат. В I квартале 2026 г. россияне провели 1 млрд таких операций (в 1,7 раза больше, чем год назад) на 1,5 трлн руб. (рост в 2 раза), следует из данных ЦБ.
Учитывая запрос со стороны клиентов на разные способы оплаты, банки сокращали количество банкоматов и наращивали POS-терминалы, говорится в обзоре. За 12 месяцев число банкоматов сократилось на 1,2% и составило 130 300 штук на конец марте, а число POS-терминалов выросли на 0,7% до 5,4 млн. При этом 2/3 терминалов обладает расширенным функционалом – в них доступна оплата по QR-коду, биометрии и так далее, что продиктовано запросом граждан на использование альтернативных картам способов оплаты, отмечает ЦБ. В среднем на 1000 человек приходилось 0,9 банкомата и 36 POS-терминалов, говорится в обзоре.