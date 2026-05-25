Доля безналичных платежей в обороте может достигнуть 90% уже к концу года

ЦБ пока не видит явного тренда на рост платежей наличными, заявила Бакина. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас денег на случай, если возникают какие то проблемы с оплатой безналом, признала она. В то же время, сделав определенный запас у себя наличных средств, люди продолжают пользоваться безналичным способами оплаты – сокращения именно в безналичных оплатах нет, уточнила Бакина. Цифр за апрель и май у регулятора пока нет, поэтому преждевременно говорить о смене тренда или сигнале, что происходит перелом спроса, отметила она.