В «Сбере» обеспокоились переходом россиян на наличный расчет
Переход бизнеса и граждан на наличный расчет ухудшает ситуацию для всего сектора. Об этом заявил заместитель председателя правления, финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.
«Это [наличный расчет] в целом ухудшает ситуацию для всего сектора, нагрузку на экономику тоже увеличивает, потому что понятно, что обслуживание наличного оборота намного дороже, чем проведение безналичных операций», – сказал он (цитата по «Финмаркету»).
При этом «уход в наличность» не происходит радикально. Он добавил, что если раньше доля безналичного расчета устойчиво росла, то в последние месяцы эта динамика остановилась. Скворцов связал переход на наличные с одним из следствий повышения налогов, которое позволило пополнить бюджет, но в то же время привело к такому негативному эффекту.
В январе «Ведомости» писали, что за пять последних лет объем наличных денег в обращении в России вырос на 46,4% и к началу 2026 г. достиг 19,7 трлн руб. При этом за это же время их доля в объемах розничных транзакций упала с 25,7 до 12,2%.
По прогнозу ЦБ, к 2030 г. доля наличных в розничных расчетах составит около 10% – в базовом сценарии регулятор ожидает роста купюр в обращении на 22% до 24 трлн руб., в пессимистическом – на 35% до 26,6 трлн руб.