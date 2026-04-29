В «Сбере» обеспокоились переходом россиян на наличный расчет

В январе «Ведомости» писали, что за пять последних лет объем наличных денег в обращении в России вырос на 46,4% и к началу 2026 г. достиг 19,7 трлн руб. При этом за это же время их доля в объемах розничных транзакций упала с 25,7 до 12,2%.