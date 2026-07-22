ЦИК: на выборы губернаторов выдвинуты 40 кандидатов

До этого Памфилова поясняла, что голосование вне помещений в регионах, где действует военное положение, будет проводиться без упрощения избирательных процедур. Для учета избирателей и сохранности бюллетеней планируется использовать специальные процедуры и сейф-пакеты, а маршруты и графики работы выездных комиссий будут определяться совместно с правоохранителями и региональными властями с учетом оперативной обстановки.