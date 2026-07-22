ЦИК: на выборы губернаторов выдвинуты 40 кандидатов
На выборы глав субъектов, которые пройдут 20 сентября, выдвинуты 40 кандидатов от девяти партий. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент «Ведомостей».
По данным ЦИК, на данный момент зарегистрированы четыре кандидата от четырех партий. Один кандидат от партии «Родина» в Белгородской области утратил статус. При этом процедура выдвижения продолжается в Пензенской области.
Также в ЦИК сообщили, что на выборы депутатов региональных законодательных собраний уже выдвинуты 15 248 кандидатов от 11 политических партий. Из них 11 900 баллотируются по единым избирательным округам, еще 3348 – по одномандатным.
В единый день голосования состоятся прямые выборы глав восьми российских регионов. В трех из них – Белгородской, Брянской и Тверской областях – обязанности губернаторов сейчас исполняют временно назначенные руководители.
20 июля председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что подготовка и проведение выборов будут проходить в беспрецедентно сложных условиях. По ее словам, риски террористических угроз не снижаются, а возрастают. При этом Киев и его «покровители» перешли к атакам на гражданское население и объекты инфраструктуры.
До этого Памфилова поясняла, что голосование вне помещений в регионах, где действует военное положение, будет проводиться без упрощения избирательных процедур. Для учета избирателей и сохранности бюллетеней планируется использовать специальные процедуры и сейф-пакеты, а маршруты и графики работы выездных комиссий будут определяться совместно с правоохранителями и региональными властями с учетом оперативной обстановки.