Мерц созвонился с Пашиняном после встречи с Алиевым
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в правительстве Армении.
Как отметили в армянском кабмине, стороны обсудили ситуацию в регионе и вопросы международной повестки. В ходе беседы Мерц и Пашинян также затронули развитие двусторонних отношений между Арменией и Германией. Кроме того, лидеры обсудили дальнейшее углубление партнерства Еревана с Европейским союзом.
21 июля на совместной пресс-конференции с Мерцем в Берлине Алиев заявил, что отношения между Азербайджаном и Арменией возвращаются к нормализации. По его словам, после парафирования мирного соглашения и подписания Совместной декларации в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа был фактически завершен конфликт между двумя странами, продолжавшийся более 30 лет. Поставляемые сегодня Азербайджаном в Армению бензин и дизельное топливо являются очень большим вкладом в энергетическую безопасность Армении, сказал Алиев. Он также сообщил о расширении транзитного сообщения через территорию страны.
В ходе встречи Алиев также рассказал о закрытой встрече представителей России и Германии в Баку в середине июля. По словам Алиева, власти Азербайджана не были уведомлены о переговорах и не располагают информацией об их содержании. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы встрече российской и немецкой сторон.