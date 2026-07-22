Мерц созвонился с Пашиняном после встречи с Алиевым

21 июля на совместной пресс-конференции с Мерцем в Берлине Алиев заявил, что отношения между Азербайджаном и Арменией возвращаются к нормализации. По его словам, после парафирования мирного соглашения и подписания Совместной декларации в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа был фактически завершен конфликт между двумя странами, продолжавшийся более 30 лет. Поставляемые сегодня Азербайджаном в Армению бензин и дизельное топливо являются очень большим вкладом в энергетическую безопасность Армении, сказал Алиев. Он также сообщил о расширении транзитного сообщения через территорию страны.