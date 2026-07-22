Польша получила запрос НАТО на истребители МиГ-29 для Украины

Речь идет об инциденте в декабре 2025 г., когда президент Польши Кароль Навроцкий не был поставлен в известность о планируемой передаче Украине польских самолетов МиГ-29. Тогда глава Бюро международной политики Марцин Придач заявил, что правительство должно не только информировать президента, но и провести внутреннее обсуждение этого вопроса .