Польша получила запрос НАТО на истребители МиГ-29 для Украины
Польша получила обращение от одной из стран НАТО по вопросу истребителей МиГ-29, которые ранее планировалось передать Украине. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RadioZet.
По его словам, сейчас стоит вопрос о том, как можно совместить интересы Украины с интересами союзника по НАТО. При этом Залевский отказался отвечать на вопрос журналиста о возможном участии Болгарии в этой ситуации.
Из стран НАТО самолеты МиГ-29 на вооружении сейчас эксплуатируют только Польша и Болгария.
30 июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News заявил, что Варшава не будет передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. В июне 2025 г. глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что страна готова постепенно передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29.
5 июля вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заявил о возможной тайной передаче правительством Украине ракет для ЗРК Patriot. Босак призвал сейм принять закон, запрещающий передачу любых польских вооружений третьим странам без согласия парламента. Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий в беседе с Polsat News допустил, что передача ракет могла быть одобрена правительством без согласия главы государства. Он напомнил о похожем случае с истребителями МиГ, когда президента не проинформировали о поставке за рубеж.
Речь идет об инциденте в декабре 2025 г., когда президент Польши Кароль Навроцкий не был поставлен в известность о планируемой передаче Украине польских самолетов МиГ-29. Тогда глава Бюро международной политики Марцин Придач заявил, что правительство должно не только информировать президента, но и провести внутреннее обсуждение этого вопроса .