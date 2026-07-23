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Ущерб от ВСУ в Донбассе, Новороссии и приграничье превысил 1 трлн рублей

Ведомости

Ущерб от действий вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 трлн руб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин ТАСС.

По его словам, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается в более чем 560 млрд руб., в приграничных и тыловых субъектах – свыше 535 млрд руб. Работа по установлению ущерба продолжается.‍

В октябре 2024 г. ущерб от действий ВСУ в новых регионах и приграничных областях составлял 7,8 млрд руб. В августе 2025 г. председатель СК говорил, что ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область превысил 3 млрд руб. На тот момент сумма была не окончательной.

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