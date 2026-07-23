Ущерб от ВСУ в Донбассе, Новороссии и приграничье превысил 1 трлн рублей

В октябре 2024 г. ущерб от действий ВСУ в новых регионах и приграничных областях составлял 7,8 млрд руб. В августе 2025 г. председатель СК говорил, что ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область превысил 3 млрд руб. На тот момент сумма была не окончательной.