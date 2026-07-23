Ущерб от ВСУ в Донбассе, Новороссии и приграничье превысил 1 трлн рублей
Ущерб от действий вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 трлн руб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин ТАСС.
По его словам, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается в более чем 560 млрд руб., в приграничных и тыловых субъектах – свыше 535 млрд руб. Работа по установлению ущерба продолжается.