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В Кремле не видят ускорения в переговорах по Украине

Ведомости

Говорить о новой динамике или о новом ускорении в переговорах по украинскому кризису сейчас не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно», – отметил он.

Представитель Кремля рассказал, что Россия продолжает диалог с американской стороной по имеющимся рабочим каналам. Он выразил надежду, что переговорщики из США смогут приехать в Москву, когда будут посвободнее.

23 июля на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны подробно обменялись мнениями по двусторонним вопросам.

Главные заявления Рубио о необходимости новых идей по миру на Украине

Политика / Международные отношения

По данным российского МИДа, на встрече была затронута тема ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики Европы. При этом он подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность инициативам, выдвинутым американской стороной на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

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