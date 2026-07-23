В Кремле не видят ускорения в переговорах по Украине

По данным российского МИДа, на встрече была затронута тема ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики Европы. При этом он подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность инициативам, выдвинутым американской стороной на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.