Песков: Иран и Саудовская Аравия имеют право на мирный атом
Право на мирную атомную энергию должно быть у Ирана, Саудовской Аравии и у других государств. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о позиции Кремля насчет ядерной сделки США и Саудовской Аравии.
«Наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию», – сказал он.
22 июля The New York Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирной атомной энергетики. Документ предполагает развитие ядерного взаимодействия между странами и может открыть путь к расширению участия Эр-Рияда в производстве топлива для реакторов.