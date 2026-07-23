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Главная / Политика /

Песков: Иран и Саудовская Аравия имеют право на мирный атом

Ведомости

Право на мирную атомную энергию должно быть у Ирана, Саудовской Аравии и у других государств. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о позиции Кремля насчет ядерной сделки США и Саудовской Аравии.

«Наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию», – сказал он.

22 июля The New York Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирной атомной энергетики. Документ предполагает развитие ядерного взаимодействия между странами и может открыть путь к расширению участия Эр-Рияда в производстве топлива для реакторов.

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