Трамп: сделка США и Саудовской Аравии не предусматривает обогащения урана

23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что право на мирную атомную энергию должно быть у Ирана, Саудовской Аравии и у других государств. Так он ответил на вопрос о позиции Москвы насчет ядерной сделки США и Саудовской Аравии.