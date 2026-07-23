Трамп: сделка США и Саудовской Аравии не предусматривает обогащения урана
Соглашение между США и Саудовской Аравией в сфере атомной энергетики связано только с мирным использованием ядерных материалов и не предусматривает обогащения урана в королевстве, заявил в соцсети TruthSocial американский президент Дональд Трамп.
«Гражданская ядерная сделка (обогащения материалов не будет!), заключаемая между министерством энергетики Соединенных Штатов и Саудовской Аравией, касается только невоенного использования», – написал глава Белого дома.
По словам Трампа, США не выступают против объектов гражданской ядерной энергетики, если они не используются для обогащения урана в военных нуждах.
23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что право на мирную атомную энергию должно быть у Ирана, Саудовской Аравии и у других государств. Так он ответил на вопрос о позиции Москвы насчет ядерной сделки США и Саудовской Аравии.
22 июля The New York Times со ссылкой на источники писала, что США заключили соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирной атомной энергетики. Документ предполагает развитие ядерного взаимодействия между странами и может открыть путь к расширению участия Эр-Рияда в производстве топлива для реакторов.