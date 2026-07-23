Финляндия увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям

11 июля МИД Финляндии получил сообщение от российской стороны, в котором сказано о временной приостановке движения на нескольких пограничных переходах. Речь идет о пограничных переходах Вартиус – Лютя, Ниирала – Вяртсиля и Иматра – Светогорск, а также о пассажирских пограничных переходах в Выборге и Санкт-Петербурге. При этом в министерстве Финляндии заявили, что решение окажет минимальное влияние. Железнодорожные грузоперевозки между Финляндией и Россией в основном осуществляются через пограничный переход Вайниккала, который не включен в решение российской стороны, отметила газета.