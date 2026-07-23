Финляндия увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям
Финляндия в первые четыре месяца 2026 г. нарастила объем импорта российских товаров, несмотря на сохраняющиеся санкционные ограничения Евросоюза. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные таможенной службы, предоставленные по запросу медиагруппы Uutissuomalainen.
Согласно приведенной статистике, стоимость поставок из России в январе – апреле 2026 г. достигла 285 млн евро. Это на 15 млн евро больше показателя за аналогичный период 2025 г. При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения ЕС.
Основную долю в денежном выражении составили никель и связанные с ним товары. В количественном выражении больше всего было ввезено аммиака.
Как сообщает Yle, в дальнейшем объем импорта отдельных категорий товаров может измениться. В частности, поставки аммиака, который используется при производстве удобрений, могут сократиться из-за новых ограничений Евросоюза и введенных Россией экспортных пошлин на железнодорожные перевозки.
11 июля МИД Финляндии получил сообщение от российской стороны, в котором сказано о временной приостановке движения на нескольких пограничных переходах. Речь идет о пограничных переходах Вартиус – Лютя, Ниирала – Вяртсиля и Иматра – Светогорск, а также о пассажирских пограничных переходах в Выборге и Санкт-Петербурге. При этом в министерстве Финляндии заявили, что решение окажет минимальное влияние. Железнодорожные грузоперевозки между Финляндией и Россией в основном осуществляются через пограничный переход Вайниккала, который не включен в решение российской стороны, отметила газета.
23 июля ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Помимо этого, под санкции попали ПАО «Мосбиржа» и зампредседателя Банка России Михаил Мамута.