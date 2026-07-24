Истребитель F-16 сбил беспилотник на территории Румынии
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Румынии уничтожил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны. Об этом журналистам заявил президент Румынии Никушор Дан, передает агентство Agerpres.
Дрон был поражен около 11:00 мск над нежилым районом Румынии.
После перехвата беспилотника румынские власти приступили к расследованию инцидента.
Это уже не первый случай прилета БПЛА на территорию Румынии. 11 июля врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил о пяти уничтоженных морских дронов в Черном море. По его словам, четыре случая произошли до взрыва беспилотника в порту Констанцы, а один, предположительно, произошел позже. Некоторые из беспилотников содержали взрывчатку.
5 июля в порту румынского города Констанца взорвался безэкипажный катер, принадлежащий Украине. Президент республики 7 июля рассказал, что взорвавшийся дрон входил в группу из четырех украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые потеряли управление. Остальные три аппарата самоуничтожились в море.
29 мая в румынском уезде Марамуреш упал беспилотник на сельскохозяйственное поле. Территория была оцеплена. Предварительно, дрон не был оснащен взрывчаткой.