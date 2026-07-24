Истребитель F-16 сбил беспилотник на территории Румынии

Это уже не первый случай прилета БПЛА на территорию Румынии. 11 июля врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил о пяти уничтоженных морских дронов в Черном море. По его словам, четыре случая произошли до взрыва беспилотника в порту Констанцы, а один, предположительно, произошел позже. Некоторые из беспилотников содержали взрывчатку.