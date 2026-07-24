Нетаньяху встретится с Трампом в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится с визитом в Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщила канцелярия премьер-министра. Это станет первой очной встречей двух лидеров с февраля и с начала войны с Ираном, пишет The Times of Israel.
Переговоры Нетаньяху и Трампа состоятся 28 июля. В этот же день премьер-министр Израиля примет участие в похоронах американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был последовательным сторонником Израиля.
Встреча пройдет на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Как отмечается, Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что Тегеран может расширить удары и атаковать израильскую территорию.
24 июля The Wall Street Journal сообщал, в последнее время отношения Трампа с Нетаньяху осложнились. По словам источников, президент США выражал недовольство действиями израильского лидера и временами говорил помощникам, что не хочет встречаться или разговаривать с ним.
17 июля Axios писала, что Трамп резко отреагировал на публичную критику Нетаньяху в связи с возможной передачей Турции американских истребителей пятого поколения F-35.
23 июля сенат США не поддержал проект резолюции, направленный на ограничение военных полномочий Трампа в отношении конфликта с Ираном. Против документа выступили 49 членов сената, тогда как 47 законодателей проголосовали за его принятие.