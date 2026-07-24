Нетаньяху встретится с Трампом в Вашингтоне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится с визитом в Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщила канцелярия премьер-министра. Это станет первой очной встречей двух лидеров с февраля и с начала войны с Ираном, пишет The Times of Israel.