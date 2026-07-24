ВС РФ ударили по двум буксирам, балкеру и сухогрузу ВСУ

24 июля армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация БПЛА, которые были произведены на территории самой Украины и иностранных государств. Их использовали для ударов по гражданским объектам на территории России. В момент удара на выставке находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем вооруженных сил Украины и украинских спецслужб. Украинская прокуратура сообщила о 10 погибших и 100 раненых.