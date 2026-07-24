ВС РФ ударили по двум буксирам, балкеру и сухогрузу ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России в течение дня продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.
В порту Николаев, по информации ведомства, поражены два буксира. На переходе морем северо-восточнее острова Змеиный и в районе населенного пункта Затока поражены судно типа «балкер» и сухогруз, которые осуществляли доставку военных грузов в порт Черноморск.
Кроме того, в порту Одессы поражены объекты инфраструктуры логистического центра, где находились на хранении грузы военного назначения. В порту Южный ударам подверглись объекты хранения военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.
Для поражения целей российские военные применяли высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.
24 июля армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация БПЛА, которые были произведены на территории самой Украины и иностранных государств. Их использовали для ударов по гражданским объектам на территории России. В момент удара на выставке находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем вооруженных сил Украины и украинских спецслужб. Украинская прокуратура сообщила о 10 погибших и 100 раненых.
Российские военные в ночь на 24 июля также ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами, объектам военной инфраструктуры и судну с грузом военного назначения в портах Одессы, Измаила и Николаева.