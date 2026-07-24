Армия России взяла под контроль Захаровку и Ивашкино в Харьковской области
Вооруженные силы РФ взяли под контроль села Захаровка и Ивашкино в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Боевые действия провели подразделения группировки «Север».
23 июля ВС РФ установили контроль в городе Белицкое в Донецкой народной республике (ДНР) в результате действий подразделений группировки «Центр». 22 июля Минобороны сообщало об установлении контроля над селом Артельное в Харьковской области и селом Благодатное в Запорожской. Тогда ведомство отмечало работу подразделений группировок войск «Север» и «Восток».
Также 23 июля российские военные нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, а также по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. По данным Минобороны, также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.