Армия России взяла под контроль Захаровку и Ивашкино в Харьковской области

Также 23 июля российские военные нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, а также по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. По данным Минобороны, также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.