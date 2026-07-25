Российские дроны уничтожили две электроподстанции в Черниговской области

Российские дроны уничтожили две электроподстанции в Черниговской областиПо данным Минобороны, подстанции работали на нужды ВСУ
Российские беспилотники «Герань-4 сикер» уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области – в Мене и Семеновке. Об этом сообщает Минобороны. В Мене выведена из строя подстанция на 110 кВ, в Семеновке – на 40 кВ.
По данным военного ведомства, энергообъекты использовались украинской стороной для обеспечения потребностей вооруженных формирований.
«Герани» уничтожили складской комплекс на окраине села Никитовка в Сумской области. Как утверждает Минобороны РФ, там хранились беспилотники ВСУ большой дальности.
За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись более 20 регионов страны, а также акватория Азовского моря.