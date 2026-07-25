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Российские дроны уничтожили две электроподстанции в Черниговской области

По данным Минобороны, подстанции работали на нужды ВСУ
Ведомости

Российские беспилотники «Герань-4 сикер» уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области – в Мене и Семеновке. Об этом сообщает Минобороны. В Мене выведена из строя подстанция на 110 кВ, в Семеновке – на 40 кВ.

По данным военного ведомства, энергообъекты использовались украинской стороной для обеспечения потребностей вооруженных формирований.

«Герани» уничтожили складской комплекс на окраине села Никитовка в Сумской области. Как утверждает Минобороны РФ, там хранились беспилотники ВСУ большой дальности.

За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись более 20 регионов страны, а также акватория Азовского моря.

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