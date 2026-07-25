Российские дроны уничтожили две электроподстанции в Черниговской области

Российские беспилотники «Герань-4 сикер» уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области – в Мене и Семеновке. Об этом сообщает Минобороны. В Мене выведена из строя подстанция на 110 кВ, в Семеновке – на 40 кВ.