В результате российского удара на Украине погиб сотрудник украинских спецслужб

Как сообщает издание, в открытых источниках Сиренко фигурирует как сотрудник СБУ и ГРУ. Ранее он занимал должность руководителя управления Центра спецопераций СБУ, а также проходил службу в Ираке. В 2018 г. Сиренко задержали по делу об организации преступной группы и вымогательстве. Судебный процесс длился до начала спецоперации. Тогда СМИ называли его бывшим сотрудником СБУ.