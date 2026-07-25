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В результате российского удара на Украине погиб сотрудник украинских спецслужб

Ведомости

В результате российского удара по полигон под Киевом погиб сотрудник спецслужб, полковник Эдуард Сиренко. Об этом пишет украинская интернет-газета «Страна» со ссылкой на очевидцев. На полигоне во время атаки проводилась военная выставка.

Как сообщает издание, в открытых источниках Сиренко фигурирует как сотрудник СБУ и ГРУ. Ранее он занимал должность руководителя управления Центра спецопераций СБУ, а также проходил службу в Ираке. В 2018 г. Сиренко задержали по делу об организации преступной группы и вымогательстве. Судебный процесс длился до начала спецоперации. Тогда СМИ называли его бывшим сотрудником СБУ.

24 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники, представленные на выставке, были произведены на территории самой Украины и иностранных государств. В Минобороны заявили, что их использовали для ударов по гражданским объектам на территории России.

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