Захарова назвала удары ВСУ по турбазам в Запорожской области методом террористов

В ночь на 25 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали турбазы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. В результате погибли восемь человек, 14 пострадавших, их них трое детей. Кроме того, была повреждена гражданская инфраструктура.