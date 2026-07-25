Захарова назвала удары ВСУ по турбазам в Запорожской области методом террористов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по туристической базе в Запорожской области террористическим методом. Об этом она заявила «Известиям».
«Метод, который используют террористы – удары по мирному населению», – заявила она.
В ночь на 25 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали турбазы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. В результате погибли восемь человек, 14 пострадавших, их них трое детей. Кроме того, была повреждена гражданская инфраструктура.
После этого Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве сообщили, что на месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств. Позднее комитет даст уголовно-правовую оценку действиях украинских военнослужащих.