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Главная / Политика /

Захарова назвала удары ВСУ по турбазам в Запорожской области методом террористов

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по туристической базе в Запорожской области террористическим методом. Об этом она заявила «Известиям».

«Метод, который используют террористы – удары по мирному населению», – заявила она.

В ночь на 25 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали турбазы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. В результате погибли восемь человек, 14 пострадавших, их них трое детей. Кроме того, была повреждена гражданская инфраструктура.

После этого Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве сообщили, что на месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств. Позднее комитет даст уголовно-правовую оценку действиях украинских военнослужащих.

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