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Глава Минобороны Италии предложил должность экс-министру обороны Украины

Ведомости

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил экс-главе минобороны Украины Михаилу Федорову должность своего советника. Об этом Крозетто рассказал в интервью La Repubblica.

По его словам, он позвонил Федорову на следующий день после увольнения и сказал: «Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?»

Федоров воспринял предложение как демонстрацию уважения и дружбы. Итальянский министр назвал его человеком, который «переписал правила игры на поле боя» благодаря новым технологиям.

Почему увольнение министра обороны вызвало громкий скандал на Украине

Политика / Международные новости

15 июля Федоров подтвердил свою отставку и рассказал о задачах, которые не удалось завершить во время работы на посту главы ведомства. Он поблагодарил свою команду за работу и заявил, что продолжит заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины.

20 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову занять высокий пост в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с расширенными полномочиями в сфере военных реформ и оборонных инноваций, но получил отказ. Бывший министр настаивает лишь на возвращении в министерство обороны.

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