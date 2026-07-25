Глава Минобороны Италии предложил должность экс-министру обороны Украины
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил экс-главе минобороны Украины Михаилу Федорову должность своего советника. Об этом Крозетто рассказал в интервью La Repubblica.
По его словам, он позвонил Федорову на следующий день после увольнения и сказал: «Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?»
Федоров воспринял предложение как демонстрацию уважения и дружбы. Итальянский министр назвал его человеком, который «переписал правила игры на поле боя» благодаря новым технологиям.
15 июля Федоров подтвердил свою отставку и рассказал о задачах, которые не удалось завершить во время работы на посту главы ведомства. Он поблагодарил свою команду за работу и заявил, что продолжит заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины.
20 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову занять высокий пост в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с расширенными полномочиями в сфере военных реформ и оборонных инноваций, но получил отказ. Бывший министр настаивает лишь на возвращении в министерство обороны.