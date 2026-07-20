FT: Федоров отказал Зеленскому занять должность в СНБО

По данным издания, Зеленский провел с Федоровым около шести часов переговоров в выходные, а после его отставки поддерживает с ним практически ежедневный контакт. Источники утверждают, что президент предлагал экс-министру несколько вариантов продолжения работы, включая должность в СНБО с прямым доступом к главе государства. Предполагалось, что Федоров будет курировать развитие оборонных технологий, программы по наращиванию производства дальнобойного вооружения, проведение военной реформы и привлечение иностранных инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Однако бывший министр настаивает лишь на возвращении в министерство обороны.