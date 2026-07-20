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FT: Федоров отказал Зеленскому занять должность в СНБО

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский на минувших выходных предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову занять высокопоставленный пост в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с расширенными полномочиями в сфере военных реформ и оборонных инноваций, но получил отказ. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский провел с Федоровым около шести часов переговоров в выходные, а после его отставки поддерживает с ним практически ежедневный контакт. Источники утверждают, что президент предлагал экс-министру несколько вариантов продолжения работы, включая должность в СНБО с прямым доступом к главе государства. Предполагалось, что Федоров будет курировать развитие оборонных технологий, программы по наращиванию производства дальнобойного вооружения, проведение военной реформы и привлечение иностранных инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Однако бывший министр настаивает лишь на возвращении в министерство обороны.

Financial Times отмечает, что ситуация вокруг Федорова усилила дискуссию о будущем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который ранее конфликтовал с экс-министром по вопросам ведения боевых действий. Одновременно на Зеленского усиливается давление с требованием обновить военное руководство и сделать ставку на более молодых командиров.

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Среди возможных претендентов на пост главнокомандующего ВСУ источники называют командующего Объединенными силами Михаила Драпатого, заместителя начальника Генштаба Владимира Горбатюка и командующего десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола.

20 июля Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского. Там подчеркнули, что он остается на своей должности. О том, что Сырский может покинуть свой пост 20 июля, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

15 июля парламент назначил новым премьер-министром Украины Сергея Корецкого. 17 июля Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада. Он сменит Евгения Хмару, который был назначен врио министра обороны.

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