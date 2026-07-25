Баканов опроверг завершение сотрудничества с Байконуром
Россия намерена продолжать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур в том же режиме. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Он отметил, что Россия работает с трех космодромов, включая Байконур, и не планирует закрывать ни один из них. Баканов также доложил о продлении пусков девяти «Протонов» и старте «Союз-5» по российско-казахскому проекту «Байтерек».
«И пилотируемая программа с Америкой – вы знаете, что мы продлим эксплуатацию МКС, и как раз "Союз-2" тоже стартует с Байконура, выводит грузы и наших космонавтов», – добавил Баканов.
В 2024 г. правительство России утвердило изменения в соглашение с Казахстаном от 2004 г. о создании космического ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре. Согласно документу, планируется осуществить не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя «Союз-5» до 2027 г.
12 февраля с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и гидрометеорологическим космическим аппаратом «Электро-Л» №5.