Правительство утвердило измененный проект создания комплекса «Байтарек»
Правительство России утвердило проект протокола о внесении изменений в соглашение с Казахстаном от 2004 г. о создании космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, летные испытания космического комплекса с ракетой-носителем среднего класса начнутся в 2025 г. Планируется осуществить не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя «Союз-5» до 2027 г.
В августе 2023 г. ТАСС сообщал, что первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 24 декабря 2025 г. с космодрома «Байконур».
Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», она производится в рамках совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек». Макет ракеты был представлен на полях саммита Россия – Африка в конце июля 2023 г. Тогда заместитель генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по развитию Даниил Субботин заявил, что «Союз-5» будет готов к пуску в конце 2025 г.
12 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко и вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской подчеркнул, что развитие космической отрасли помогает эффективно решить все задачи, включая повышение обороноспособности России. Было отмечено, что в РФ есть программа развития космической отрасли до 2030 г., а потом до 2036 г., работа над которой ведется постоянно.
11 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области был успешно совершен первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей.