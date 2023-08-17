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Первый пуск ракеты «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года

Ведомости

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» пройдет 24 декабря 2025 г., следует из материалов, представленных премьер-министру России Михаилу Мишустину во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» в Самаре. Об этом сообщает ТАСС.

Во время визита председателю правительства показали цех сборки и испытаний «Союза», а затем представили материалы, согласно которым сборка ракеты завершится 25 ноября 2025 г. На 24 декабря намечен пуск «Союза-5» с космодрома «Байконур».

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», она производится в рамках совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек». Макет ракеты был представлен на полях саммита Россия – Африка в конце июля. Тогда заместитель генерального директора «Прогресса» по развитию Даниил Субботин заявил, что «Союз-5» будет готов к пуску в конце 2025 г. Сейчас идут испытания составных частей ракеты-носителя, уточнил он.

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В июне в госкорпорации «Роскосмос», куда входит РКЦ «Прогресс», сообщили об изготовлении жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний ракеты. Там уточнили, что научно-производственное объединение «Энергомаш» планирует завершить сборку двигателя для второй летной ракеты, а также произвести двигатель для третьей. 

В «Роскосмосе» новый двигатель назвали «мощнейшим в мире». О завершении огневых испытаний двигателя госкорпорация сообщала в августе 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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