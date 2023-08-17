Первый пуск ракеты «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», она производится в рамках совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек». Макет ракеты был представлен на полях саммита Россия – Африка в конце июля. Тогда заместитель генерального директора «Прогресса» по развитию Даниил Субботин заявил, что «Союз-5» будет готов к пуску в конце 2025 г. Сейчас идут испытания составных частей ракеты-носителя, уточнил он.