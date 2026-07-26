Песков: Путин не использует обычную связь для звонков сотрудникам
Президент Владимир Путин не пользуется обычной телефонной связью, рассказал в интервью журналисту Александру Юнашеву пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что президент не звонит сотрудникам администрации по обычным городским или мобильным телефонам, поскольку пользуется специальной связью. Так он ответил на вопрос, могут ли работники администрации в отпуске выключить телефон и не брать трубку, если позвонит глава государства. Песков отметил, что вряд ли кто-то из сотрудников налаживает в отпуске спецсвязь.
На вопрос, есть ли у сотрудников администрации отпуск и разрешается ли им отдыхать по две-три недели, Песков ответил, что каждый сотрудник администрации находится в индивидуальных условиях. У всех разный график, разная степень вовлеченности в подготовку и проведение мероприятий. При этом он напомнил, что все они – люди. Сам Путин этим летом в отпуске не был.
27 июля Путин встретится в Кремле с депутатами Госдумы. Об этом «Ведомостям» сказали четверо депутатов. Само заседание станет финальным для восьмого созыва Госдумы. Итоги работы восьмого созыва начнут подводить уже на этой неделе.