Песков: Путин не использует обычную связь для звонков сотрудникам

На вопрос, есть ли у сотрудников администрации отпуск и разрешается ли им отдыхать по две-три недели, Песков ответил, что каждый сотрудник администрации находится в индивидуальных условиях. У всех разный график, разная степень вовлеченности в подготовку и проведение мероприятий. При этом он напомнил, что все они – люди. Сам Путин этим летом в отпуске не был.