Очереди на границе в Нарве превысили пропускную способность КПП

30 июня в Северо-Западном таможенном управлении сообщили, что на пограничном переходе в эстонской Нарве сохраняются большие очереди из желающих въехать в Россию. Ожидание может занимать десять часов и даже более суток. Очевидцы сообщали, что очереди из желающих попасть в РФ в отдельные часы достигают порядка 350 человек. Около 300 человек 30 июня были вынуждены искать ночлег, так как не успели пройти контроль до закрытия пункта пропуска.