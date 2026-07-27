Очереди на границе в Нарве превысили пропускную способность КПП
Ежедневное число желающих попасть в Россию через эстонский пункт пропуска «Нарва» превышает его пропускную способность. Об этом временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов заявил в интервью «РИА Новости».
По его словам, люди вынуждены часами стоять в очередях без удобств, а в ответ на критику эстонские власти рекомендуют воздержаться от поездок в Россию.
30 июня в Северо-Западном таможенном управлении сообщили, что на пограничном переходе в эстонской Нарве сохраняются большие очереди из желающих въехать в Россию. Ожидание может занимать десять часов и даже более суток. Очевидцы сообщали, что очереди из желающих попасть в РФ в отдельные часы достигают порядка 350 человек. Около 300 человек 30 июня были вынуждены искать ночлег, так как не успели пройти контроль до закрытия пункта пропуска.
С 15 июня пункт пропуска в Нарве работает с 07:00 до 19:00 мск вместо прежнего режима до 23:00 мск.