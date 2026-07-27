13 марта Тарабрин в ходе 111-й сессии исполнительного совета ОЗХО рассказал, что у России есть данные о планах вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать провокацию с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российскую армию. 26 февраля директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что ВСУ систематически применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданских лиц в зоне спецоперации, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.