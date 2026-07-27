Сабрина Даллафиор стала первой женщиной на посту главы ОЗХО
Гражданка Швейцарии Сабрина Даллафиор официально вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Она стала первой женщиной, возглавившей ОЗХО за всю историю ее существования, сообщили в организации.
В своем первом заявлении на новом посту Даллафиор обозначила основные направления дальнейшей работы организации. По ее словам, в числе ключевых задач остаются содействие выполнению Конвенции о запрещении химического оружия и развитие сотрудничества со всеми государствами – участниками ОЗХО.
В организации отметили, что Даллафиор намерена уделить особое внимание взаимодействию со странами-членами и укреплению потенциала ОЗХО для реагирования на современные вызовы.
9 июля Россия представила ОЗХО новую информацию о нарушениях со стороны Украины обязательств Конвенции о запрещении химоружия. Постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин отметил, что Москва продолжает консультации с техническим секретариатом, чтобы организовать визит экспертов в Россию и обеспечить техническую помощь.
13 марта Тарабрин в ходе 111-й сессии исполнительного совета ОЗХО рассказал, что у России есть данные о планах вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать провокацию с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российскую армию. 26 февраля директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что ВСУ систематически применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданских лиц в зоне спецоперации, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.