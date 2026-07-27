Песков назвал сообщения о воздушном перемирии РФ и Украины измышлениями СМИ

Песков назвал сообщения о воздушном перемирии РФ и Украины измышлениями СМИНикаких конкретных предложений в Кремль не поступало
У Кремля нет какой-либо конкретики в отношении инициативы о воздушном перемирии между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос журналиста о том, что на встречах президента Украины Владимира Зеленского в США будет обсуждаться данная инициатива, Песков ответил, что конкретной информации нет.
«Пока это не более чем такие измышления СМИ. <...> Какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет», – сказал представитель Кремля.
25 июля Reuters со ссылкой на источник писал, что Украина и США обсуждали идею прекращения огня в небе. По данным агентства, этот пункт войдет в новый план мирных инициатив, который планируют представить России.
24 июля Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США. По словам политика, он не раз говорил президенту США Дональду Трампу, что согласен приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения соглашения.
В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высокомерным решение Украины отвергнуть план США по урегулированию конфликта. «Вот такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени потому, что Зеленского накачивают оружием», – сказал он.
Лидеры США и Украины должны встретиться 29 июля в Вашингтоне. По словам одного из собеседников Reuters, Зеленский заинтересован в поездке в США, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа со стороны Белого дома.