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Песков назвал сообщения о воздушном перемирии РФ и Украины измышлениями СМИ

Никаких конкретных предложений в Кремль не поступало
Ведомости

У Кремля нет какой-либо конкретики в отношении инициативы о воздушном перемирии между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналиста о том, что на встречах президента Украины Владимира Зеленского в США будет обсуждаться данная инициатива, Песков ответил, что конкретной информации нет.

«Пока это не более чем такие измышления СМИ. <...> Какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет», – сказал представитель Кремля.

25 июля Reuters со ссылкой на источник писал, что Украина и США обсуждали идею прекращения огня в небе. По данным агентства, этот пункт войдет в новый план мирных инициатив, который планируют представить России.

Песков: США не смогли переломить Украину

Политика / Международные отношения

24 июля Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США. По словам политика, он не раз говорил президенту США Дональду Трампу, что согласен приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения соглашения.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высокомерным решение Украины отвергнуть план США по урегулированию конфликта. «Вот такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени потому, что Зеленского накачивают оружием», – сказал он.

Лидеры США и Украины должны встретиться 29 июля в Вашингтоне. По словам одного из собеседников Reuters, Зеленский заинтересован в поездке в США, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа со стороны Белого дома.

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