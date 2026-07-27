Песков назвал сообщения о воздушном перемирии РФ и Украины измышлениями СМИ

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высокомерным решение Украины отвергнуть план США по урегулированию конфликта. «Вот такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени потому, что Зеленского накачивают оружием», – сказал он.